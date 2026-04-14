Nova presidente do INSS anuncia medidas para agilizar atendimento e recuperar confiança

A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira, destacou que sua prioridade é restabelecer a confiança dos brasileiros no órgão. Em entrevista, ela afirmou que pretende acelerar a análise de benefícios e modernizar os sistemas do INSS.

Segundo Ana Cristina, a estratégia envolve o uso de tecnologia, aprimoramento da gestão e valorização dos servidores para garantir um atendimento mais rápido e eficiente aos segurados. A presidente explicou que, embora existam 2,7 milhões de processos em andamento, a fila real de requerimentos atrasados está em torno de 900 mil, já que parte dos pedidos depende de ações dos próprios segurados ou são solicitações recentes.

Desde o início do ano, o INSS conseguiu reduzir em 130 mil o número de processos pendentes, graças a mutirões e novas ferramentas digitais. Entre as ações de modernização, estão parcerias com a Dataprev para melhorar a estabilidade dos sistemas, reuniões semanais para garantir o funcionamento das plataformas e melhorias no aplicativo Meu INSS, tornando-o mais fácil de usar.

Ana Cristina ressaltou a importância dos mutirões regionais, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, para diminuir a fila de espera, priorizando benefícios por incapacidade e assistenciais, como o BPC. Ela também destacou a adoção de soluções como o novo Atestmed e a Perícia Conectada, que facilitam o atendimento em áreas remotas.

Sobre a exigência de biometria, a presidente esclareceu que a obrigatoriedade da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para novos benefícios foi adiada para janeiro de 2027. Ela garantiu que não haverá suspensão de benefícios por falta de biometria e orientou a população a não cair em golpes, recomendando que dúvidas sejam esclarecidas pelo telefone 135 ou diretamente nas agências do INSS.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br