A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em parceria com o Programa Mulher Segura, desenvolveu uma série de ações voltadas para os moradores de Guaraqueçaba. A região, conhecida por seu difícil acesso, frequentemente enfrenta desafios quando se trata de deslocamento até as unidades policiais.

Apoio da Patrulha Costeira

O transporte das equipes foi facilitado pela Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Essa colaboração permitiu que os atendimentos fossem realizados diretamente na comunidade, estreitando o contato entre os serviços do Estado e os habitantes locais.

Benefícios para a Comunidade

A aproximação dos serviços contribui significativamente para a segurança e bem-estar dos moradores, proporcionando um acesso mais fácil e eficiente à assistência policial e aos programas de apoio.

