Palmeiras vence Bragantino e segue líder isolado no Brasileirão 2026

O Palmeiras conquistou mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro ao superar o Bragantino por 1 a 0, neste domingo (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o resultado, o Verdão mantém a liderança isolada da competição, alcançando 32 pontos após 13 rodadas.
O gol da partida foi marcado pelo argentino Flaco López aos 20 minutos do primeiro tempo, após jogada determinada do paraguaio Ramón Sosa. O Bragantino, com a derrota, permanece com 17 pontos e ocupa a nona posição na tabela.
Na vice-liderança está o Flamengo, que venceu o Atlético-MG por 4 a 0 em Belo Horizonte, com gols de Arrascaeta, Plata e Pedro (duas vezes). O Rubro-Negro chegou aos 26 pontos, enquanto o Atlético-MG ficou na 15ª colocação, com 14 pontos.
O Fluminense, também com 26 pontos, aparece em terceiro lugar após bater a Chapecoense por 2 a 1 no Maracanã. Savarino abriu o placar de pênalti, Ênio empatou para a Chape, mas John Kennedy garantiu a vitória do Tricolor.
Outros resultados da rodada incluem Corinthians 1 x 0 Vasco, Grêmio 1 x 0 Coritiba e Athletico-PR 3 x 1 Vitória.
