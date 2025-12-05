sexta-feira, dezembro 5, 2025

Motociclista é detido após manobras perigosas no Jardim Ana Rosa, em Cambé

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Por volta de 00h15 desta sexta-feira (05/12), uma equipe da ROTAM de Cambé recebeu um vídeo que mostrava um homem realizando manobras perigosas com uma motocicleta, incluindo empinar o veículo, em uma das principais avenidas do Jardim Ana Rosa. As imagens, enviadas de forma anônima, indicavam risco imediato aos demais usuários da via.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço informado. Ao chegar na região, a equipe visualizou a motocicleta suspeita. O condutor, ao notar a aproximação da viatura, iniciou fuga em alta velocidade, dando início a um acompanhamento tático que durou pouco mais de sete minutos.

Durante a tentativa de escapar, o motociclista atravessou um canteiro e quase provocou um acidente ao perder o controle do veículo. Câmeras de segurança instaladas no bairro registraram trechos da ocorrência, incluindo o momento em que os agentes conseguiram efetuar a abordagem.

Após ser interceptado, o homem recebeu voz de detenção e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde assinou um Termo Circunstanciado por direção perigosa, desobediência e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio para as medidas administrativas cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, situações como essa têm ocorrido com frequência na cidade, mobilizando equipes para coibir condutas que colocam em risco a segurança da população. A ROTAM reforça que o objetivo das ações é preservar vidas e garantir a ordem pública nas vias urbanas.

