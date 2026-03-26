Monitoramento em tempo real ajuda PMPR a prender homem por descumprimento de medida protetiva

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a prisão de um homem por descumprir uma medida protetiva de urgência, no bairro Água Verde, em Curitiba, na tarde de quinta-feira (26). A ação foi facilitada pelo Sistema de Monitoração Eletrônica Simultânea (MES), que trabalha em conjunto com o aplicativo Salve Maria e o Centro de Monitoramento da Polícia Penal do Paraná, proporcionando acompanhamento em tempo real de situações de risco para vítimas de violência doméstica.

Tecnologia e Segurança

O sistema tecnológico faz parte do Programa Mulher Segura, desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). A ocorrência foi comunicada às autoridades via Centro de Operações (Copom) após um alerta automático ser gerado quando o agressor ultrapassou os limites judiciais estabelecidos.

Resposta Rápida

A vítima, que estava cadastrada no programa, começou a receber notificações sonoras no celular ainda pela manhã, indicando a aproximação indevida do agressor. Ao atingir a área de exclusão, a Polícia Militar foi acionada imediatamente.

No local, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) contataram a vítima, que, através do aplicativo, forneceu a localização em tempo real do agressor. Com essas informações, a polícia aumentou o patrulhamento na região e encontrou o suspeito, procedendo com a abordagem.

Confirmando o Delito

Durante a abordagem, constatou-se que o agressor estava ciente do descumprimento da medida protetiva e o dispositivo de monitoramento eletrônico emitia um alerta ativo no momento. A situação foi validada pelos sistemas institucionais, configurando flagrante delito.

A prisão foi efetuada, assegurando a integridade da vítima e o cumprimento da ordem judicial. O homem foi levado à Delegacia da Mulher da Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça.

Importância da Rede de Proteção

A vítima possui a medida protetiva desde outubro do ano passado e começou a usar o aplicativo há cerca de uma semana, evidenciando a importância da tecnologia para a rápida atuação policial e prevenção da escalada da violência.

A PMPR destaca a relevância da rede de proteção e incentiva denúncias de violência doméstica pelo telefone 190 ou canais oficiais. A integração entre tecnologia e policiamento é vital para preservar vidas e combater a violência contra a mulher.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br