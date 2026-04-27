Minicurso gratuito destaca flauta doce, acordeon e história da música em encontros online

Um minicurso gratuito está oferecendo uma oportunidade para quem deseja ampliar conhecimentos sobre a história da música, com foco especial na flauta doce e no acordeon. A iniciativa faz parte da décima edição da Maratona Flauta e Fole, evento que busca democratizar o acesso à cultura e à formação musical, e é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Os encontros serão realizados em formato online nos dias 28 de abril, 4 e 15 de maio, sempre das 19h às 21h30. Os participantes terão a chance de aprender com o músico, pesquisador e diretor artístico Flávio Stein, que irá abordar o desenvolvimento histórico desses instrumentos, explorando suas origens, repertórios e conexões ao longo do tempo.

O minicurso conta com o apoio do Curso de Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Segundo a professora Helena Loureiro, coordenadora do curso, a parceria com a Maratona Flauta e Fole permite que estudantes tenham acesso a conteúdos que complementam a formação acadêmica, especialmente na área de História da Música. Além disso, a participação pode ser contabilizada como atividade complementar para alunos da graduação.

Durante os encontros, Flávio Stein irá combinar conteúdos históricos, escuta musical orientada e momentos de interação, ampliando o repertório cultural de músicos, educadores e interessados em geral. A coordenadora pedagógica Luciana Schmidt destaca que o objetivo é promover conexões entre tradição e contemporaneidade, incentivando novas perspectivas para o ensino e a prática musical.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Os participantes receberão certificado, com carga horária variável conforme o nível de participação. O curso é aberto para estudantes, professores de música e demais interessados.

Flávio Stein, responsável pelo minicurso, é músico, diretor teatral e pesquisador, com experiência em música, teatro e ópera. Com formação pelo Conservatório Musical Brooklin Paulista e mestrado pela UFPR, ele já atuou em mais de 50 espetáculos no Brasil e no exterior, além de integrar grupos de música histórica e idealizar projetos culturais.

Fonte: operobal.uel.br