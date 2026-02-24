quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Justiça de SP Mantém Normas do Vale-Alimentação, Diz AGU

© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Justiça Federal em São Paulo decidiu manter as novas regras para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme anunciado pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta terça-feira (24). Esta decisão derruba liminares de primeira instância que haviam suspendido o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Contexto das Regras

Em janeiro, várias empresas responsáveis pelo pagamento de vale-alimentação e vale-refeição conseguiram liminares para suspender a aplicação das novas normas. As regras estabelecem um teto para as taxas cobradas de supermercados e restaurantes e reduzem o prazo para repasse dos valores aos estabelecimentos.

Decisão Judicial

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinou que as empresas Ticket, VR, Pluxee, Alelo e Vegas Card cumpram imediatamente o decreto. Isso significa que os novos limites e prazos devem ser seguidos sem mais atrasos.

Detalhes do Decreto

Assinado em novembro de 2025, o decreto fixa um teto de 3,6% para as taxas cobradas, reduzindo o prazo máximo de repasse dos valores para 15 dias. Anteriormente, não havia regulamentação desses aspectos no PAT. A norma também limita a tarifa de intercâmbio a 2%, proíbe cobranças adicionais e estabelece a interoperabilidade total entre bandeiras.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

