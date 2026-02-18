A rede estadual de ensino está se preparando para ampliar suas Salas de Recursos Multifuncionais, voltadas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de alunos superdotados. Atualmente, existem 315 salas espalhadas por 167 escolas que oferecem esse tipo de atendimento.

Novas Unidades em 2026

Em 2026, a previsão é que 11 novas unidades escolares passem a integrar essa rede de apoio. Destas, sete escolas solicitaram a abertura de novas salas, enquanto quatro pretendem aumentar a carga horária das estruturas já existentes.

Impacto na Educação

A ampliação das salas de recursos tem como objetivo melhorar o suporte aos alunos superdotados, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais adequado às suas necessidades específicas. Essa iniciativa reforça o compromisso do estado com uma educação inclusiva e de qualidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br