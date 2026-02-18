A Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira (18) o pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. Este programa de transferência de renda do Governo Federal tem um valor mínimo de R$ 600, que pode aumentar para R$ 690,01 com adicionais.

Detalhes dos Pagamentos Adicionais

Além do valor mínimo, os beneficiários do Bolsa Família podem receber adicionais, como R$ 50 para gestantes e nutrizes e R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Famílias com filhos entre 7 e 18 anos recebem um adicional de R$ 50.

Novo Calendário e Ajustes no Programa

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Devido ao carnaval, os pagamentos para beneficiários com NIS de finais 1 e 2 foram antecipados. A Caixa Tem disponibiliza informações sobre datas e valores dos benefícios.

Pagamento Unificado e Regiões Beneficiadas

Na última quinta-feira (12), beneficiários de 171 cidades em oito estados receberam o pagamento de forma antecipada, independentemente do NIS. Esta medida beneficiou áreas afetadas por condições climáticas adversas, como seca e chuvas intensas.

Alterações nas Regras de Proteção

Atualmente, 2,51 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, permitindo que famílias com aumento de renda recebam 50% do benefício por até dois anos. Em 2025, o tempo de permanência para novas famílias será reduzido para um ano.

