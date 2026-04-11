Eleições na Hungria definem futuro de Orbán após 16 anos no poder

Neste domingo (12), os cidadãos da Hungria vão às urnas para eleger os 199 deputados da Assembleia Nacional. Essa nova composição será responsável por escolher o próximo primeiro-ministro do país.

Viktor Orbán, líder nacionalista que está no cargo há 16 anos e mantém alianças com figuras como Donald Trump e Vladimir Putin, enfrenta a possibilidade real de perder o poder. Seu principal adversário é Peter Magyar, do partido de centro-direita Tisza, que lidera as pesquisas eleitorais.

Apesar disso, há um número significativo de eleitores indecisos e uma expressiva comunidade de húngaros étnicos em países vizinhos que tendem a apoiar o partido governista Fidesz, de Orbán.

O atual cenário econômico, marcado pela estagnação, aumento do custo de vida e enriquecimento de oligarcas próximos ao governo, tem prejudicado a popularidade do premiê.

Peter Magyar, de 45 anos, apresenta propostas para combater a corrupção, liberar bilhões de euros em fundos da União Europeia que estão congelados, aumentar a taxação sobre os mais ricos e reformar o sistema de saúde. Além disso, pretende distanciar a Hungria da influência russa, evitando que o país se torne um “fantoche” de Moscou.

Com uma população de 9,6 milhões, a Hungria vive um momento decisivo que atrai atenção em toda a Europa. A Rússia mantém relações energéticas com o país e a Hungria adota uma postura mais rígida em relação à Ucrânia do que outros membros da União Europeia.

Nos Estados Unidos, o país é visto como um laboratório de política soberanista, segundo Gregoire Roos, diretor dos Programas para Europa, Rússia e Eurásia da Chatham House.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br