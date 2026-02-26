quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Cobertura Vacinal Contra HPV Alcança 95,81% em São Paulo

© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) atingiu uma cobertura de 95,81% entre adolescentes de nove a 14 anos na cidade de São Paulo em 2025. Este avanço representa um aumento significativo em comparação aos anos anteriores.

Evolução da Cobertura Vacinal

Em 2024, a cobertura vacinal foi de 91,19%, demonstrando uma tendência positiva. Nos anos anteriores, os índices foram inferiores, com 57,6% em 2023, 53,97% em 2022 e 57,67% em 2021, de acordo com dados da prefeitura de São Paulo.

Importância da Vacinação

A vacinação contra o HPV é crucial para prevenir diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de verrugas genitais. Estudos indicam que a vacinação pode reduzir significativamente internações por doenças relacionadas ao HPV.

Público-Alvo e Recomendações

A vacina é recomendada em dose única para meninos e meninas de nove a 14 anos, e está temporariamente disponível para adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados anteriormente, até o primeiro semestre de 2026. O imunizante também é indicado para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV/Aids, transplantados, pacientes oncológicos, e outros.

Como Acessar a Vacinação

Os pais e responsáveis podem procurar a unidade de saúde mais próxima para vacinar seus filhos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados no mesmo horário, nas AMAs/UBSs Integradas. A localização das unidades pode ser feita pela plataforma Busca Saúde.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

