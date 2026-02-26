Novos Especialistas Reforçam o SUS no Paraná

O Paraná finalizou a formação de novos especialistas em áreas essenciais para o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa visa aprimorar o atendimento em setores críticos, como enfermagem obstétrica, saúde mental, psiquiatria, cirurgia geral e dermatologia.

Importância da Formação

A cerimônia de conclusão das residências uniprofissionais, multiprofissionais e médicas destacou o compromisso com a melhoria contínua do SUS. Os novos especialistas estão preparados para enfrentar os desafios das respectivas áreas e contribuir para um sistema de saúde mais robusto e eficiente.

Áreas Estratégicas

As especializações em saúde mental e psiquiatria são fundamentais, dado o aumento da demanda por serviços nessa área. Além disso, a formação em cirurgia geral e dermatologia responde à necessidade de ampliar o acesso a tratamentos essenciais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br