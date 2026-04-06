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Anvisa Intensifica Fiscalização de Canetas Emagrecedoras Manipuladas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de abril de 2026 18:23

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou novas medidas para reforçar a fiscalização de medicamentos injetáveis, conhecidos como canetas emagrecedoras, que contêm agonistas do receptor GLP-1. As ações visam combater irregularidades na importação de insumos e na manipulação de substâncias como semaglutida, tirzepatida e liraglutida.

Contexto e Justificativa

A Anvisa observou um aumento significativo na importação de insumos farmacêuticos, que não condiz com a demanda nacional. Em 2025, foram importados 130 quilos de insumos, suficientes para 25 milhões de doses. Inspeções em 2026 resultaram na interdição de oito empresas por problemas técnicos e controle de qualidade insuficiente.

Medidas e Estratégias

O plano da Anvisa inclui a revisão de notas técnicas e resoluções, intensificação de inspeções em farmácias e clínicas, e busca ativa de eventos adversos. A agência também fortalece cooperações institucionais e promove ações de treinamento e informação.

Riscos e Preocupações

Os principais riscos incluem manipulação sem demanda individual, problemas de esterilização e uso de insumos com origem desconhecida. A Anvisa já emitiu alertas sobre o risco de pancreatite associado ao uso inadequado dessas canetas.

Impactos Esperados

As medidas visam garantir a segurança e eficácia dos produtos, protegendo a saúde da população contra o uso irregular e prescrição off label. A Anvisa busca, assim, estabelecer um controle mais rigoroso sobre a cadeia produtiva e a manipulação de medicamentos.

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