Brasil Assume Liderança da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

Nos dias 8 e 9 de abril, representantes dos países banhados pelo Atlântico Sul se reunirão no Rio de Janeiro para a 9ª Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas).

Objetivo da Zopacas

A Zopacas foi estabelecida em 1986 pelas Nações Unidas com o objetivo de manter a região livre de armas nucleares e de destruição em massa. A zona inclui o Brasil, Argentina, Uruguai e 21 países da costa oeste africana, do Senegal até a África do Sul.

Brasil na Presidência

Tradicionalmente, o país que sedia a reunião assume a presidência da Zopacas por dois ou três anos. O Brasil sucederá Cabo Verde, com o objetivo de intensificar a cooperação entre os países membros.

Assinatura de Documentos

Durante o encontro, espera-se que três documentos sejam assinados: uma convenção sobre o ambiente marinho, uma estratégia de cooperação e a Declaração do Rio de Janeiro, de caráter político.

Participação de Líderes

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil espera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe do encerramento da reunião, reforçando o compromisso do Brasil com a paz e segurança na região.