Acusação de Racismo Envolve Jogadora Brasileira em Jogo na Espanha

A atacante brasileira Gio Garbelini, que atua pelo Atlético de Madrid, está sendo acusada de proferir uma ofensa racista durante a partida contra o CD Tenerife, válida pelas semifinais da Copa da Rainha, realizada na última terça-feira (18) na Espanha. A acusação partiu da goleira Noelia Ramos, do Tenerife, e foi registrada na súmula da partida.

Detalhes da Ocorrência

Segundo o relato da arbitragem, o incidente ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, após a jogadora Fatou Dembele, do Tenerife, ser expulsa por uma falta cometida durante o jogo. De acordo com a goleira Noelia Ramos, Gio Garbelini teria chamado Dembele de 'negra'. A acusação não foi ouvida pelos árbitros, mas, conforme o protocolo antirracismo, a partida foi paralisada por cinco minutos.

Reações e Consequências

Após o término do jogo, houve um princípio de tumulto na saída das jogadoras em direção aos vestiários. A arbitragem foi informada da confusão pelo delegado de campo do Atlético de Madrid, que relatou a intervenção da polícia. A situação foi controlada após a retirada de Fatou Dembele do local pelas colegas de equipe.

Defesa de Gio Garbelini

Em suas redes sociais, Gio Garbelini negou veementemente as acusações, afirmando que nunca proferiu qualquer comentário racista. A jogadora destacou seu repúdio ao racismo e expressou confiança de que a verdade será revelada, desmentindo as acusações feitas contra ela.