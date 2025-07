🚨 IMAGENS FORTES | ATROPELAMENTO EM CAMBÉ 🚨

Na noite de segunda-feira, 14/07, c√Ęmeras de seguran√ßa registraram o momento em que um Ford Ka branco invadiu a cal√ßada e atropelou uma jovem de 24 anos na Marginal da PR-445, regi√£o do Jardim Santo Amaro. A v√≠tima foi socorrida e, felizmente, passa bem. ūüíö

O motorista foi detido em flagrante. No teste do baf√īmetro, marcou 0,87 mg/L ‚ÄĒ 17 vezes acima do limite de 0,05 mg/L permitido e muito al√©m do patamar de 0,34 mg/L que j√° configura crime de tr√Ęnsito. Ele mesmo confessou ter ingerido bebida alco√≥lica antes de dirigir.

‚ě°ÔłŹ Assista ao v√≠deo e veja como a imprud√™ncia quase terminou em trag√©dia. Que este caso sirva de alerta: bebida e dire√ß√£o n√£o combinam. Exigimos puni√ß√£o exemplar para evitar que irrespons√°veis coloquem outras vidas em risco.

