Uniformes e kits escolares serão entregues em fevereiro em Cambé

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura divulgou os primeiros detalhes do ano letivo de 2026 em Cambé. As aulas da rede municipal terão início no dia 5 de fevereiro. No dia anterior, 4 de fevereiro, pais, responsáveis e alunos devem comparecer à escola onde a criança está matriculada para a reunião inaugural do ano letivo.

Nesse encontro, as famílias poderão conhecer a professora, a sala de aula e receber os kits com uniformes e materiais escolares gratuitos.

A Prefeitura de Cambé irá distribuir kits de uniforme compostos por camiseta de manga curta, branca ou verde, sendo a cor verde a principal novidade para 2026. A Secretaria informou que o município está em fase de transição da cor do uniforme e ainda possui estoque da camiseta branca. Por isso, alguns alunos receberão peças brancas junto com as verdes, ou somente na cor verde.

Além das camisetas, os kits contam com bermuda masculina, bermuda ciclista feminina, shorts saia para a educação infantil, calça e jaqueta, garantindo uniforme completo para os períodos de verão e inverno.

Os kits de material escolar também foram ampliados e organizados de acordo com a faixa etária e o nível de ensino. Parte do material será de uso coletivo e ficará nas salas de aula, enquanto os itens de uso domiciliar serão entregues diretamente aos pais para atividades e tarefas realizadas em casa.

Para a retirada dos kits, os responsáveis devem comparecer às unidades escolares no dia 4 de fevereiro e assinar o termo de responsabilidade.

Entre os itens que serão distribuídos estão cadernos, lápis, borrachas, apontadores, tesouras, colas, lápis de cor, canetinhas, tintas guache, massas de modelar, massas de modelar em EVA, pastas com elástico, blocos adesivos, saquinhos para armazenar materiais, transferidor, papéis de diferentes tipos e cores, material dourado, palitos, slime e alfabeto móvel em EVA.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, explicou que o planejamento começa ainda no início do ano anterior, com a realização das licitações para a compra dos uniformes e dos materiais escolares. Segundo ela, o processo também envolve a análise do que pode ser melhorado para o ano seguinte.

De acordo com a secretária, Cambé tem se tornado referência na qualidade e na quantidade do material escolar entregue. Ela destacou que a iniciativa traz tranquilidade para as famílias, que costumam enfrentar muitos gastos no início do ano. Com a entrega gratuita de uniformes completos e material escolar, as famílias conseguem se organizar melhor financeiramente.

O início do ano letivo também marca mais uma etapa de formação continuada para os professores da rede municipal. No final de janeiro, os profissionais participam de atividades de capacitação, voltadas à melhoria do ensino e ao fortalecimento das práticas pedagógicas.

Segundo a Secretaria, as ações fazem parte de um conjunto de melhorias que buscam qualificar as unidades escolares e valorizar os profissionais da educação, garantindo que estejam preparados para o trabalho em sala de aula ao longo de 2026.