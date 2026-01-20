terça-feira, janeiro 20, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
18.4 ° C
18.4 °
18.4 °
72 %
5.1kmh
0 %
ter
31 °
qua
28 °
qui
28 °
sex
29 °
sáb
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Uniformes e kits escolares serão entregues em fevereiro em Cambé

CambéDestaquesEducação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura divulgou os primeiros detalhes do ano letivo de 2026 em Cambé. As aulas da rede municipal terão início no dia 5 de fevereiro. No dia anterior, 4 de fevereiro, pais, responsáveis e alunos devem comparecer à escola onde a criança está matriculada para a reunião inaugural do ano letivo.

Nesse encontro, as famílias poderão conhecer a professora, a sala de aula e receber os kits com uniformes e materiais escolares gratuitos.

A Prefeitura de Cambé irá distribuir kits de uniforme compostos por camiseta de manga curta, branca ou verde, sendo a cor verde a principal novidade para 2026. A Secretaria informou que o município está em fase de transição da cor do uniforme e ainda possui estoque da camiseta branca. Por isso, alguns alunos receberão peças brancas junto com as verdes, ou somente na cor verde.

Além das camisetas, os kits contam com bermuda masculina, bermuda ciclista feminina, shorts saia para a educação infantil, calça e jaqueta, garantindo uniforme completo para os períodos de verão e inverno.

Os kits de material escolar também foram ampliados e organizados de acordo com a faixa etária e o nível de ensino. Parte do material será de uso coletivo e ficará nas salas de aula, enquanto os itens de uso domiciliar serão entregues diretamente aos pais para atividades e tarefas realizadas em casa.

Para a retirada dos kits, os responsáveis devem comparecer às unidades escolares no dia 4 de fevereiro e assinar o termo de responsabilidade.

Entre os itens que serão distribuídos estão cadernos, lápis, borrachas, apontadores, tesouras, colas, lápis de cor, canetinhas, tintas guache, massas de modelar, massas de modelar em EVA, pastas com elástico, blocos adesivos, saquinhos para armazenar materiais, transferidor, papéis de diferentes tipos e cores, material dourado, palitos, slime e alfabeto móvel em EVA.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, explicou que o planejamento começa ainda no início do ano anterior, com a realização das licitações para a compra dos uniformes e dos materiais escolares. Segundo ela, o processo também envolve a análise do que pode ser melhorado para o ano seguinte.

De acordo com a secretária, Cambé tem se tornado referência na qualidade e na quantidade do material escolar entregue. Ela destacou que a iniciativa traz tranquilidade para as famílias, que costumam enfrentar muitos gastos no início do ano. Com a entrega gratuita de uniformes completos e material escolar, as famílias conseguem se organizar melhor financeiramente.

O início do ano letivo também marca mais uma etapa de formação continuada para os professores da rede municipal. No final de janeiro, os profissionais participam de atividades de capacitação, voltadas à melhoria do ensino e ao fortalecimento das práticas pedagógicas.

Segundo a Secretaria, as ações fazem parte de um conjunto de melhorias que buscam qualificar as unidades escolares e valorizar os profissionais da educação, garantindo que estejam preparados para o trabalho em sala de aula ao longo de 2026.

0
spot_img
Artigo anterior
Começam nesta segunda as inscrições para o Sisu; oportunidade para ingresso em universidades públicas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress