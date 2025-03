UBS DO CRISTAL AMPLIA ATENDIMENTO PARA CASOS DE DENGUE E PREFEITURA REALIZA MUTIRÕES DE LIMPEZA

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cristal passará a oferecer atendimento ampliado para casos de suspeita de dengue, a contar de segunda-feira (24), conforme anunciado pela administração municipal. A iniciativa, que segue o mesmo modelo adotado pela UBS do Jardim Silvino, tem por finalidade agilizar o acesso à rede de saúde diante dos elevados índices da doença no município.

Localizada na Rua Ônix, 250, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. Qualquer adulto que apresentar sintomas sugestivos de dengue – tais como dor de cabeça, dor nos olhos, dores no corpo, febre, diarreia e vômito – poderá procurar o atendimento médico e de enfermagem disponível no local. Para os casos em que os sintomas evoluírem para quadros mais graves, como sangramento ou desmaio, a orientação é encaminhar o paciente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou para unidades de atendimento com estrutura de emergência, como as UPAs. Em situações envolvendo crianças, recomenda-se o atendimento em unidades que disponham de serviço pediátrico.

Paralelamente, a Prefeitura promove, até o próximo sábado, mutirões de limpeza em duas regiões do município. Na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21), as ações serão realizadas na área abrangente da UBS do Novo Bandeirantes, e no sábado (22), na região da UBS do Algacyr Ferreira. A orientação dada é para o descarte adequado de objetos que possam reter água – como móveis e madeiras –, contribuindo para a prevenção dos focos do mosquito transmissor.

As medidas adotadas refletem uma estratégia integrada de saúde pública e prevenção, visando reduzir a incidência da dengue e promover um ambiente urbano mais seguro e saudável para a população.