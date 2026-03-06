Sanepar Realiza Testes na Nova Adutora do Rio Tibagi para Rolândia

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou recentemente os testes da nova adutora responsável por transportar água do Rio Tibagi até a cidade de Rolândia. Este projeto é crucial para garantir a qualidade e a segurança no abastecimento de água para a região.

Procedimentos de Limpeza e Testes

As equipes da Sanepar estão empenhadas na lavagem da tubulação, um procedimento essencial para a higienização e teste de estanqueidade da linha. Este processo faz parte do controle de qualidade da água, assegurando que todos os parâmetros de potabilidade sejam atendidos em cada trecho da adutora.

Importância da Medição de Potabilidade

A medição de parâmetros de potabilidade é fundamental para garantir que a água fornecida à população esteja dentro dos padrões de saúde e segurança. Este cuidado é parte do compromisso da Sanepar em oferecer um serviço de qualidade para os moradores de Rolândia.