Sampaio Basquete supera Sesi Araraquara e mantém liderança invicta na LBF 2026

Atualizado: 12 de abril de 2026 20:14

O Sampaio Basquete venceu o Sesi Araraquara por 76 a 49 neste domingo (12), em partida válida pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026. O confronto, realizado no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, marcou o reencontro dos finalistas das últimas três temporadas.

Com o resultado, o Sampaio segue invicto após sete jogos e soma 14 pontos, liderando a competição. Já o Sesi Araraquara, atual tricampeão, ocupa a segunda posição com 12 pontos, resultado de cinco vitórias e duas derrotas.

O Sesi começou melhor e chegou a abrir dez pontos de vantagem, mas o Sampaio reagiu e terminou o primeiro quarto apenas dois pontos atrás. A partir do segundo período, a equipe maranhense assumiu o controle do jogo, chegando ao intervalo com dez pontos de frente.

No segundo tempo, o Sampaio Basquete ampliou a diferença, fechando o terceiro quarto com 19 pontos de vantagem e consolidando a vitória nos minutos finais. A ala colombiana Jenifer Muñoz se destacou, anotando 21 pontos, sete rebotes e uma assistência, sendo eleita a melhor em quadra.

O próximo compromisso do Sampaio será na sexta-feira (17), às 19h30, fora de casa, contra o Sodiê Mesquita. O Sesi Araraquara volta a jogar no domingo (19), às 11h, recebendo o Santo André, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

