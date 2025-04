Prefeitura de Cambé divulga programação da Semana de Conscientização do Autismo 2025

A Prefeitura de Cambé divulgou a programação oficial da Semana de Conscientização do Autismo, que acontece entre os dias 1 e 12 de abril de 2025. As ações são voltadas à promoção de conhecimento e à redução do preconceito relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa visa sensibilizar diferentes públicos por meio de rodas de conversa, formações, palestras, apresentações culturais e atividades voltadas à comunidade escolar e à população em geral.

A campanha segue o tema definido para este ano: “Informação gera empatia, empatia gera respeito”. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril e foi instituído em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de ampliar o entendimento social sobre o transtorno.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, destacou a importância do evento diante do aumento de laudos de TEA registrados nas escolas da rede municipal. Segundo ela, a programação contempla atividades direcionadas a professores, coordenadores pedagógicos, diretores, motoristas, monitores, alunos e famílias. “Essa parceria entre família e escola sempre foi fundamental para alcançar os objetivos educacionais e o desenvolvimento integral da criança autista”, afirmou.

Confira a programação completa:

Terça-feira (1º de abril)

Lançamento da 2ª edição do livro “Diferentes olhares profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista” – 18h30, Biblioteca Municipal (Rua Pará, 161).

Quarta-feira (2 de abril)

Palestra: “Famílias (se) educando para a inclusão: exercício do direito ao desenvolvimento” – com Sonia Shima, às 19h, Centro de Convivência do Jardim Tupi (Rua Curitiba, 1037);

Apresentação de stand up comedy: “Comédia sem controle” – com Antônio Maluco que sou eu, Ricardo o Cego, Sapo Dilson e Junior Santos, às 19h, ETECA (Rua Eugênio M Fadel, 65).

Quinta-feira (3 de abril)

Formação para coordenadores da educação infantil e fundamental: “Escola Inclusiva: Práticas protetivas e de defesa do direito ao desenvolvimento” – 13h30, Centro da Juventude (Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 953);

Formação para professores: “Implicações da periodização do desenvolvimento humano à prática pedagógica” – com Marcelo Ubiali, às 19h, Centro de Convivência do Jardim Tupi (Rua Curitiba, 1037);

Roda de conversa com a secretária de Saúde Talita Bengozi, a fonoaudióloga Sônia Pagani e a psicopedagoga Carolina Miranda – 19h, Rua Espanha, 523.

Sexta-feira (4 de abril)

Roda de conversa para motoristas e monitoras: “Práticas protetivas e de defesa do direito ao desenvolvimento” – às 8h40 e às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação (Rua Francisco Delgado Sanches, 189);

Live com o farmacêutico Diego Abib Goulart: “Os remédios mais utilizados por autistas e seus efeitos colaterais” – às 19h.

Sábado (5 de abril)

Roda de conversa com a neurologista Dra. Maria Stela Lessa Paganelli Prochet – 16h30, Rua Espanha, 523.

Sábado (12 de abril)

Palestra: “Benefícios previdenciários – INSS” – com Dalva Inocente e Natalia Heliodora, às 15h30, Rua Espanha, 523.

A programação é aberta à comunidade e busca contribuir com a inclusão, a formação de profissionais e o fortalecimento dos vínculos entre famílias e escolas, promovendo uma educação mais equitativa e empática.