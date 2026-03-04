Palmeiras supera Novorizontino e se aproxima do título paulista

O Palmeiras deu um passo significativo rumo à conquista do Campeonato Paulista. Em partida realizada na Arena Barueri, na noite desta quarta-feira (4), o time alviverde venceu o Novorizontino por 1 a 0 no primeiro jogo da final.

Detalhes da Partida

Com esse resultado, o Palmeiras manteve sua invencibilidade de 11 jogos consecutivos na Arena Crefisa Barueri. A equipe treinada por Abel Ferreira agora necessita apenas de um empate no próximo domingo (8), às 20h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, para garantir seu 27º título do Campeonato Paulista.

Protagonistas do Jogo

O gol da vitória foi marcado pelo atacante argentino Flaco López aos 34 minutos do primeiro tempo. Outro destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que defendeu um pênalti cobrado por Robson aos 46 minutos da etapa inicial, assegurando assim a vantagem do Palmeiras.

Próximos Passos

Para o Novorizontino, comandado por Enderson Moreira, a missão é vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título inédito. Uma vitória por apenas um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br