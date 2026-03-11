spot_img
Polícia Militar do Paraná Inicia Operação Omnis na Região Metropolitana de Curitiba

PMPR lança Operação Omnis para reforçar policiamento na Região Metropolitana de CuritibaFoto...

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início, nesta quarta-feira (11), à Operação Omnis em São José dos Pinhais, localizada na Região Metropolitana de Curitiba. Essa operação faz parte de um conjunto de estratégias para intensificar o policiamento ostensivo em cidades estratégicas da região, com o objetivo de aumentar a presença policial e promover a prevenção e repressão à criminalidade.

Lançamento da Operação

O lançamento contou com a presença do Comandante do 6º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), coronel Omar Bail, do Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Giuliano de Freitas, do Comandante do 29º BPM, tenente-coronel Luiz Alexandre Murbach Soares, além de outros oficiais, praças da corporação e membros da comunidade local.

Ações da Operação Omnis

A operação inclui a execução de bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações em locais de grande movimentação e em áreas com maior incidência de crimes na Região Metropolitana de Curitiba. As atividades contam com o apoio de equipes especializadas, ampliando a capacidade de resposta da PMPR, focando na identificação de ilícitos, retirada de armas e drogas de circulação, bem como na intensificação do policiamento geral.

Objetivos da Estratégia

O tenente-coronel Giuliano de Freitas destacou que a operação visa aumentar a percepção de segurança entre os cidadãos e reduzir os índices criminais nos municípios. Ele afirmou: 'Nossa ação tem o objetivo claro de coibir ações criminosas na região. Atuaremos com tropas especializadas, patrulhamento tático e viaturas ostensivas para estabelecer pontos estratégicos, proporcionando maior sensação de segurança e tranquilidade a toda a população'.

Significado do Nome Omnis

O nome da operação, Omnis, deriva do latim, significando 'tudo' ou 'todos', simbolizando a atuação integrada das diversas modalidades de policiamento pela Polícia Militar do Paraná em prol da comunidade. A operação também reforça o compromisso da corporação em aumentar a presença policial nas ruas e intensificar as ações de segurança pública, atendendo com eficiência todos os cidadãos do Paraná.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

5
