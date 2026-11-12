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Lucro do Banco do Brasil despenca com alta da inadimplência no agro

Lucro do Banco do Brasil cai 66,5% no 3º trimestre de 2026 devido à inadimplência no agronegócio. Veja os impactos e projeções para o setor.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Lucro do Banco do Brasil despenca com alta da inadimplência no agro
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O Banco do Brasil registrou uma forte queda de 66,5% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2026, atingindo R$ 1,27 bilhão. O principal motivo foi o aumento da inadimplência, especialmente entre produtores do agronegócio, que impactou diretamente as finanças da instituição.

Segundo o banco, a elevação dos calotes se concentrou em operações de crédito para médios e grandes produtores de soja, milho e pecuária, principalmente na região Centro-Oeste. A inadimplência geral subiu para 6,08% em setembro, contra 4,51% no mesmo período do ano anterior. No segmento do agronegócio, o índice chegou a 6,92%.

Projeções revistas e despesas em alta

Com o cenário adverso, o Banco do Brasil reduziu pela metade sua expectativa de lucro para 2026, agora estimada entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões. As despesas com perdas em operações de crédito aumentaram 18,4% e somaram R$ 21,2 bilhões no trimestre. A previsão para o custo do crédito também foi elevada, podendo chegar a R$ 83 bilhões no ano.

Dividendos e mudanças na distribuição

Devido ao desempenho, o banco vai distribuir apenas o mínimo obrigatório de 25% do lucro em dividendos. O valor referente ao terceiro trimestre caiu cerca de 52% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 197 milhões. Além disso, não haverá anúncios intermediários de proventos em novembro, e o pagamento do complemento de 2026 está previsto para março de 2027.

Indicadores financeiros em queda

O índice de Basileia, que mede a capacidade do banco de suportar perdas, fechou setembro em 13,45%, abaixo dos 14,81% de 2025. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) também recuou, passando de 8,4% para 2,8% em um ano.

Contexto e impacto para o setor

O resultado negativo do Banco do Brasil reflete o momento desafiador do agronegócio, setor fundamental para a economia nacional. O aumento da inadimplência afeta não só o banco, mas também a oferta de crédito e a confiança no setor produtivo, especialmente em regiões agrícolas como o Centro-Oeste.

Continue acompanhando as atualizações sobre o setor bancário e participe nos comentários: como a situação do crédito afeta sua região? Compartilhe a notícia e siga o Portal Cambé para mais informações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#agronegócio#Banco do Brasil#Brasil#crédito#economia#inadimplencia#LUCRO#setor bancário
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Redação Portal Cambé
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