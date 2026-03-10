spot_img
Homem é preso em Umuarama por violar medida protetiva e ameaçar mulher

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
PMPR

Na tarde de segunda-feira (10), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu em flagrante um homem de 25 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça no contexto de violência doméstica em Umuarama.

Ação Policial

A ação ocorreu após a equipe policial ser acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um conjunto residencial. No local, a vítima, uma mulher de 24 anos, relatou ter sido agredida pelo convivente, que violou a ordem judicial que determinava distanciamento mínimo de 500 metros.

Localização e Prisão

Após buscas nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito. Durante a abordagem, o homem reconheceu estar ciente da medida protetiva em vigor, o que resultou em sua prisão imediata.

Procedimentos Legais

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis para o caso. A ação reforça o compromisso das autoridades em combater a violência doméstica e garantir a segurança das vítimas.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

