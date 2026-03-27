Flamengo vence Juventude por 3 a 1 no Brasileiro Feminino

Em um jogo emocionante transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Flamengo superou o Juventude com um placar de 3 a 1. A partida aconteceu na noite de quinta-feira, dia 26, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válida pela 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Desempenho e Classificação

Com esta vitória fora de casa, as Meninas da Gávea somaram onze pontos, garantindo a terceira posição na tabela. O Juventude, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com apenas quatro pontos acumulados até o momento.

Destaques do Jogo

O destaque da partida foi a atacante Cristiane, que marcou um dos gols do Flamengo. Laysa Costa também brilhou, contribuindo com dois gols para a equipe carioca. Pelo lado do Juventude, a volante Bell Silva conseguiu diminuir a diferença com um gol.

Outros Resultados

Também na quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 2 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Com esta vitória, o Cruzeiro assumiu a vice-liderança com onze pontos, enquanto o Fluminense, após a derrota, caiu para a quarta posição com oito pontos.