quarta-feira, fevereiro 18, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
1kmh
0 %
qua
28 °
qui
33 °
sex
34 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Exames Veiculares Fortalecem Segurança no Litoral

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Polícia Científica

As ações de segurança no litoral foram intensificadas com a realização de exames de identificação veicular. A iniciativa busca aumentar a eficiência na detecção de irregularidades em automóveis, contribuindo para a segurança pública.

Atuação das Equipes da PCIPR

As equipes da Polícia Civil do Paraná (PCIPR) têm desempenhado um papel crucial na identificação de veículos suspeitos. Sempre que há apreensão de automóveis com possíveis irregularidades, os especialistas realizam atendimentos técnicos para auxiliar as forças de segurança locais.

Importância dos Exames de Identificação

Os exames de identificação veicular são fundamentais para garantir que apenas veículos regularizados circulem pelas vias. Essa medida não só protege os cidadãos, mas também desestimula práticas ilícitas relacionadas a veículos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Copa do Brasil 2026 Inicia com Recorde de Clubes
Próximo artigo
Quando a aposentadoria chega antes do que você imagina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress