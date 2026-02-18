Na noite de terça-feira (17), teve início a maior edição da Copa do Brasil, com 155 jogos previstos. O primeiro confronto ocorreu no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), onde a Desportiva superou o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

Detalhes do Jogo de Abertura

A Desportiva, conhecida como Locomotiva Grená, saiu na frente aos 24 minutos do segundo tempo com um gol de Tiago Moura. O empate do Sampaio Corrêa-RJ veio aos 42 minutos, com uma penalidade convertida por Octávio. Nos pênaltis, o time capixaba garantiu a vitória por 3 a 1, avançando pela primeira vez na competição.

Premiação Histórica

Com a vitória, a Desportiva assegurou uma premiação de R$ 830 mil, somando R$ 1,23 milhão já acumulado no campeonato, incluindo a cota de participação de R$ 400 mil.

Próximos Confrontos

A primeira fase do torneio conta com 28 times do ranking inferior da CBF. Na quarta (18) e quinta-feira (19), diversas partidas movimentarão a competição, destacando-se jogos como Porto-BA contra Serra Branca e Vasco-AC versus Velo Clube.

Novo Formato da Competição

A edição 2026 apresenta um novo formato, com 126 clubes participantes. As equipes que antes ingressavam na terceira fase agora entram entre a segunda e quinta fases. A partir da quarta fase, os jogos passam a ser de ida e volta, com exceção da final, que será decidida em jogo único e campo neutro.

Após a classificação, a Desportiva enfrentará o Sport no dia 5 de março, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES), dando continuidade à sua trajetória no campeonato.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br