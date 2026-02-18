quarta-feira, fevereiro 18, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
1kmh
0 %
qua
28 °
qui
33 °
sex
34 °
sáb
31 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Copa do Brasil 2026 Inicia com Recorde de Clubes

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rafael Ribeiro/CBF

Na noite de terça-feira (17), teve início a maior edição da Copa do Brasil, com 155 jogos previstos. O primeiro confronto ocorreu no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), onde a Desportiva superou o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

Detalhes do Jogo de Abertura

A Desportiva, conhecida como Locomotiva Grená, saiu na frente aos 24 minutos do segundo tempo com um gol de Tiago Moura. O empate do Sampaio Corrêa-RJ veio aos 42 minutos, com uma penalidade convertida por Octávio. Nos pênaltis, o time capixaba garantiu a vitória por 3 a 1, avançando pela primeira vez na competição.

Premiação Histórica

Com a vitória, a Desportiva assegurou uma premiação de R$ 830 mil, somando R$ 1,23 milhão já acumulado no campeonato, incluindo a cota de participação de R$ 400 mil.

Próximos Confrontos

A primeira fase do torneio conta com 28 times do ranking inferior da CBF. Na quarta (18) e quinta-feira (19), diversas partidas movimentarão a competição, destacando-se jogos como Porto-BA contra Serra Branca e Vasco-AC versus Velo Clube.

Novo Formato da Competição

A edição 2026 apresenta um novo formato, com 126 clubes participantes. As equipes que antes ingressavam na terceira fase agora entram entre a segunda e quinta fases. A partir da quarta fase, os jogos passam a ser de ida e volta, com exceção da final, que será decidida em jogo único e campo neutro.

Após a classificação, a Desportiva enfrentará o Sport no dia 5 de março, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES), dando continuidade à sua trajetória no campeonato.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
Impactos das Medidas de Trump Sobre Petróleo em Cuba
Próximo artigo
Exames Veiculares Fortalecem Segurança no Litoral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress