A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) realizará, no dia 28 de fevereiro, uma ação sustentável em Londrina, com a distribuição gratuita de mudas de árvores. O evento ocorrerá das 8h30 às 11h30, na avenida Maringá, nº 2.400, Jardim Vitória. Esta iniciativa é uma parceria com o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), que disponibiliza o espaço para o evento.

Variedade de Espécies Disponíveis

Serão distribuídas aproximadamente 400 mudas de diferentes espécies, fornecidas pelo Viveiro Municipal. Entre as variedades estão araçá, amora, ingá, e cerejeira, abrangendo tanto espécies nativas quanto exóticas. As mudas são destinadas ao plantio em Londrina e áreas distritais.

Orientação para o Plantio

Especialistas da Sema orientarão os participantes sobre o plantio adequado das mudas. Cada pessoa poderá levar até duas mudas, sendo instruída sobre os cuidados necessários para cada espécie.

Parceria e Compromisso Ambiental

A parceria com o CEAL visa aproximar a comunidade de iniciativas que promovem a educação ambiental. Em 2025, a Sema já havia realizado ações semelhantes, distribuindo milhares de mudas à população.

