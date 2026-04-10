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Corinthians vence Platense na estreia de Fernando Diniz pela Libertadores

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de abril de 2026 3:59

Na noite desta quinta-feira (9), o Corinthians conquistou uma vitória importante na estreia do técnico Fernando Diniz na Copa Libertadores da América. A equipe paulista derrotou o Platense, da Argentina, por 2 a 0, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Timão enfrentou dificuldades no primeiro tempo diante de um Platense muito dedicado, mas conseguiu abrir o placar aos sete minutos da etapa final. Kayke marcou após receber passe em profundidade de Garro, avançar em velocidade e finalizar por cobertura, superando o goleiro Borgogno.

Aos 24 minutos, o Corinthians ampliou o resultado. Garro novamente participou da jogada, lançando para o artilheiro Yuri Alberto, que finalizou com um toque de esquerda para fechar o placar em 2 a 0.

Com os três pontos conquistados fora de casa, o Corinthians lidera o Grupo E da competição, que também conta com Santa Fe (Colômbia) e Peñarol (Uruguai), que ainda se enfrentam nesta quinta-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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