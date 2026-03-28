Campanha de Vacinação contra Influenza Atinge 4,5 Milhões no Paraná

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) lançou uma campanha abrangente de vacinação contra a Influenza, com o objetivo de imunizar 4,5 milhões de pessoas em Telêmaco Borba e outros municípios do estado. Esta iniciativa visa proteger a população contra o vírus Influenza, reduzindo o risco de complicações e hospitalizações graves.

Dia D de Multivacinação

O Dia D de multivacinação será realizado com a operação simultânea de mais de 900 salas de vacina. Distribuídas por 256 municípios, essas salas estarão disponíveis para garantir que a população tenha amplo acesso às vacinas.

Objetivos da Campanha

O principal objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e, assim, diminuir a incidência de casos graves de Influenza. A vacinação em massa é uma estratégia eficaz para prevenir a disseminação do vírus e proteger a saúde pública.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br