Cambé alcança 89% de crianças alfabetizadas e supera metas estaduais e nacionais

Cambé registrou um índice recorde de 89% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por meio do Indicador Criança Alfabetizada (ICA).

Esse resultado ultrapassa a meta prevista para municípios e estados até 2030, posicionando Cambé à frente das médias nacional e estadual, além de ser o maior índice da região, superando cidades como Londrina, Rolândia, Arapongas, Ibiporã e Apucarana.

O ICA avalia a capacidade das crianças de ler palavras, frases e textos curtos, além de interpretar informações explícitas e inferir sentidos em textos com linguagem verbal e não verbal. As avaliações fazem parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), aplicado pelos estados.

Nos últimos anos, Cambé tem apresentado crescimento consistente nos índices de alfabetização. Em 2023, o município alcançou 79%, número que subiu para 89% em 2024, um aumento de 17 pontos percentuais.

O prefeito Conrado Scheller destacou que o avanço é resultado de uma gestão focada na educação, com investimentos em uniformes, materiais gratuitos, merenda de qualidade e métodos inovadores como o Kalulu, que tem auxiliado mais de 1.200 alunos no processo de alfabetização.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, ressaltou que o sucesso é fruto de planejamento, dedicação e compromisso de toda a equipe educacional, gestores, professores e famílias, reforçando a importância de uma política municipal eficaz.

Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) reconheceu Cambé como a melhor educação municipal da região, atribuindo nota 8,66, a maior dos últimos quatro anos.

Além do método Kalulu, o município investe em programas como Escola + Segura e EduCambé, garantindo segurança, igualdade e melhores condições nas escolas, que receberam melhorias estruturais, quadras cobertas e novas unidades, como a Escola do Santa Izabel e o CMEI do Ana Rosa.

Para manter a qualidade do ensino, Cambé promove formação continuada para professores e funcionários, com mais de 1.500 profissionais capacitados recentemente. O município também lançou o Programa de Inovação Digital, que inclui aquisição de notebooks, melhorias na conectividade e equipamentos tecnológicos para as escolas.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br