Prefeitura de Londrina Realiza Audiência sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica

Londrina
Redação Portal Cambé
Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina sediará, nesta quarta-feira (11), uma audiência pública para discussão do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). O evento ocorrerá no auditório da prefeitura, localizado na avenida Duque de Caxias, 635, a partir das 19h, e é aberto ao público sem necessidade de inscrição prévia.

Continuidade dos Diálogos com a Comunidade

Esta será a terceira audiência pública do PMMA, a primeira a ocorrer na área urbana de Londrina. As duas primeiras foram realizadas nos distritos de Lerroville e São Luiz. O objetivo é promover a mobilização social e captar sugestões da população para a elaboração de um plano que contemple as realidades urbanas e rurais do município.

Participação de Especialistas e Comunidade

O evento contará com a presença de representantes da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma), além de diversas entidades locais. A apresentação será conduzida pelo biólogo Eduardo Panachão, da empresa Master Ambiental, responsável pela elaboração do PMMA.

Importância da Participação Jovem

A assessora de Planejamento Estratégico da Sema, Fabiana Borelli Amorim, destacou a importância da participação jovem nos encontros anteriores, enfatizando o papel dos estudantes como multiplicadores das informações discutidas nas audiências.

Próximos Passos

Já está sendo articulada uma nova audiência pública no distrito de Paiquerê, prevista para o dia 28 de março. A consulta pública sobre o PMMA, iniciada em fevereiro, permanece aberta até o dia 16 de março, permitindo que a comunidade continue contribuindo com opiniões e sugestões por meio de formulário on-line.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

6
