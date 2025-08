Ação conjunta resulta na apreensão de 627 kg de maconha em Rolândia (PR)

AÇÃO CONJUNTA ENTRE RECEITA FEDERAL, POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA MILITAR RESULTA NA APREENSÃO DE 627 KG DE MACONHA EM ROLÂNDIA/PR

Rolândia (PR) – Na tarde da segunda-feira, 4 de agosto de 2025, uma operação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de aproximadamente 627 quilos de maconha. A droga era transportada em um veículo de passeio e foi interceptada no perímetro urbano da BR-369, em Rolândia.

A ação foi conduzida com o apoio de diversas unidades da segurança pública: 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Companhia de CHOQUE e Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), com foco em coibir crimes como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e de armas nas rodovias do norte paranaense.

Durante a abordagem ao veículo, realizada após a identificação de comportamento suspeito, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha ocultos no interior do automóvel. O condutor, um adolescente de 17 anos, residente em Foz do Iguaçu/PR, foi apreendido em flagrante.

O jovem, juntamente com o veículo e os entorpecentes, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rolândia, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis ao caso, conforme determina a legislação brasileira.

A operação reafirma o compromisso das forças de segurança pública na repressão ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas que utilizam os corredores rodoviários da região para o transporte ilícito de substâncias entorpecentes.