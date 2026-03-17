Vinicius Júnior Brilha e Real Madrid Avança na Liga dos Campeões

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao vencer o Manchester City por 2 a 1, em partida realizada nesta terça-feira (17) no estádio City of Manchester. O destaque do jogo foi o brasileiro Vinicius Júnior, que marcou os dois gols da equipe espanhola.

Desempenho de Vinicius Júnior

Vinicius Júnior abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo ao converter um pênalti com habilidade, deslocando o goleiro adversário, Donnarumma. Mesmo com a expulsão de Bernardo Silva, o Manchester City buscou reagir e empatou com um gol de Erling Haaland aos 40 minutos.

Pressão e Decisão

Apesar da pressão do Manchester City, que jogava com um a menos, o Real Madrid soube explorar os espaços e Vinicius Júnior voltou a marcar nos acréscimos, garantindo a vitória e a classificação da equipe. O passe final foi de Tchouaméni, que encontrou Vini bem posicionado para definir o placar.

Próxima Fase

Agora, o Real Madrid aguarda o vencedor do confronto entre Atalanta e Bayern de Munique, que definirá seu próximo adversário. No primeiro jogo, o Bayern venceu a Atalanta por 6 a 1, colocando-se em vantagem para a partida de volta.

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