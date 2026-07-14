Home / Destaques / ONU Mulheres abre inscrições para curso gratuito de tecnologia em 10 capitais

ONU Mulheres abre inscrições para curso gratuito de tecnologia em 10 capitais

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 14 de julho de 2026 9:16

A ONU Mulheres Brasil está com inscrições abertas para o programa gratuito Mulher + Tech: Conexão para Novos Começos, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica em dez capitais do país. O objetivo é promover a inclusão digital e ampliar oportunidades de empregabilidade e empreendedorismo feminino.

O curso oferece conteúdos sobre letramento digital, uso seguro da tecnologia, direitos das mulheres no ambiente digital, além de temas ligados ao mercado de trabalho e empreendedorismo. As aulas serão realizadas em formato híbrido, combinando encontros presenciais e atividades virtuais.

As participantes terão acesso a benefícios como chip de internet válido por 12 meses, auxílio para deslocamento e alimentação, além de estrutura de cuidado para crianças durante as atividades presenciais. Quem concluir pelo menos 75% da formação receberá um aparelho celular ao final do curso.

Podem participar mulheres com baixa inclusão digital, moradoras de regiões periféricas, em situação de violência, migrantes, refugiadas ou com dificuldades de acesso a direitos e serviços digitais. Em Belém, Manaus, Cuiabá, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, serão selecionadas 150 mulheres por cidade. Já em Belo Horizonte, São Paulo, Boa Vista e Salvador, 100 vagas estão disponíveis em cada local.

A seleção prioriza mulheres que enfrentam maiores barreiras de acesso à tecnologia, levando em conta renda e contexto social informados no momento da inscrição. O programa é financiado pela Claro e implementado pela Politize!. As inscrições podem ser feitas online até 19 de julho.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Frio intenso marca madrugada em cidades de São Paulo e temperatur ...
14 de julho de 2026
ECA completa 36 anos: avanços, desafios e proteção de crianças e ...
14 de julho de 2026
Tribunal de Justiça de SP absolve empresário Thiago Brennand em c ...
13 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress