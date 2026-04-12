Ministro da Fazenda Dario Durigan inicia agenda internacional nos EUA e Europa

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, dará início na segunda-feira (13) a uma série de compromissos internacionais nos Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Esta será a primeira missão oficial do ministro no exterior desde que assumiu o cargo, substituindo Fernando Haddad.

A agenda, que se estende até o dia 20, tem como objetivo fortalecer a posição do Brasil em discussões globais, com ênfase em temas como reforma tributária internacional, transição energética e o fortalecimento de instituições multilaterais.

O roteiro começa em Washington, onde Durigan participará das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A partir do sábado (19), o ministro acompanhará a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Europa, com compromissos na Espanha e na Alemanha. As pautas incluem defesa da democracia, política industrial e cooperação internacional.

Durante a viagem, o ministro terá encontros com autoridades econômicas de diversos países, como a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva; o ministro da Economia da França, Roland Lescure; o ministro das Finanças da China, Lan Fo’an; a presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil.

Essa agenda ocorre em um contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e debates sobre crescimento sustentável, com o Brasil buscando ampliar seu protagonismo em temas relacionados ao clima e à justiça tributária.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br