Banco Mundial Repassa R$ 29,7 Milhões ao Paraná para Projeto de Eficiência

Redação Portal Cambé
Governo do Estado recebe R$ 29,7 milhões de reais do Banco Mundial para gestão ambiental e sist...

O Banco Mundial confirmou o repasse de R$ 29,7 milhões ao Estado do Paraná, em reconhecimento ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Atualização do Sistema de Alerta Ambiental

Uma das realizações significativas é a atualização do sistema de alerta da qualidade do ar no portal i9 ambiental. Esta ferramenta agora oferece alertas online e em tempo real, aprimorando a capacidade de resposta a mudanças ambientais.

Mapeamento do Estado em Desenvolvimento

Além do sistema de alerta, o projeto inclui o desenvolvimento de uma base de mapeamento abrangente para o Estado do Paraná. Esta iniciativa está em andamento e visa melhorar a gestão ambiental e territorial.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Artigo anterior
Próximo artigo
Redação Portal Cambé
Artigos Populares

Quem Somos

Anuncie no Portal Cambé

Contatos:

Nossos Sites:

