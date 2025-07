📰 Mídia Kit – Portal Cambé

📰 MĂ­dia Kit – Portal CambĂ©

📰 MĂ­dia Kit – Portal CambĂ© (R$)

Parcerias e PublicaçÔes Patrocinadas

www.portalcambe.com.br

🎯 Sobre o Portal CambĂ©

Desde 2009, o Portal CambĂ© Ă© referĂȘncia em informação local e regional, com foco em jornalismo sĂ©rio e conteĂșdo de utilidade pĂșblica. Com mais de 1 milhĂŁo de acessos mensais, Ă© hoje um dos principais portais de notĂ­cias do ParanĂĄ.

đŸ’Œ Serviços DisponĂ­veis

Serviço Descrição Valor (R$) Guest Post com Link Patrocinado Publicação de artigo com link dofollow, fornecido pelo parceiro. R$ 243,00 Publieditorial – Artigo Fornecido Artigo com fins comerciais (produto, serviço ou marca), publicado no site. R$ 378,00 Publieditorial – Artigo Produzido Redação profissional + publicação no site. Inclui SEO e adaptação jornalĂ­stica. R$ 648,00 Link Inserido em Artigo Antigo Inserção de link em conteĂșdo jĂĄ publicado com bom ranqueamento. R$ 270,00 a R$ 432,00 Compartilhamento nas Redes Sociais Divulgação da matĂ©ria no Instagram e Facebook do Portal CambĂ©. R$ 162,00 Card Editado + Copy Profissional Criação de imagem + texto com chamada de engajamento. R$ 216,00

📩 Pacotes Promocionais

Pacote Descrição Valor (R$) Mensal (2 publicaçÔes/mĂȘs) Guest post com link patrocinado. R$ 432,00 Trimestral (6 publicaçÔes) Inclui divulgação social bĂĄsica. R$ 1.242,00 Anual (12 publicaçÔes) Inclui destaque na home e 4 divulgaçÔes nas redes. R$ 2.592,00

📝 ObservaçÔes

Todos os conteĂșdos sĂŁo revisados antes da publicação para manter o padrĂŁo editorial do portal.

ConteĂșdos com fins exclusivamente comerciais (SEM valor informativo) podem ser recusados.

Valores sujeitos a alteração conforme complexidade e tema do conteĂșdo.

Pagamento via Pix, boleto ou transferĂȘncia bancĂĄria. EmissĂŁo de nota fiscal mediante solicitação.

📧 Contato:

Silvio Rogério Costa Rodrigues

Editor-Chefe – Portal CambĂ©

WhatsApp: (43) 9.8851-0866

đŸ“© contato@portalcambe.com.br

🌐 www.portalcambe.com.br

