Tênis: João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

Atualizado: 9 de abril de 2026 18:44

O brasileiro João Fonseca continua fazendo história no Masters 1000 de Monte Carlo.

Nesta quinta-feira (9) o carioca de 19 anos de idade derrotou o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2) e se garantiu nas quartas de final da competição.

Esta é a primeira vez que o jovem tenista alcança esta fase de um torneio Masters 1000.

Welcome to the last-eight club, Joao!

🇧🇷🥶#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Zku9rZ1heq — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026 Agora João Fonseca terá uma pedreira pela frente o alemão Alexander Zverev.

Esta será a primeira vez que o carioca de 19 anos mede forças com o atual número três do mundo.

O brasileiro estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3).

Depois João Fonseca superou francês Arthur Rinderknech, na última quarta-feira (8), por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3).

🤩 pic.twitter.com/rrxKHk6vgS — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

