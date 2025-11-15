🎵 Cambé Musical 2025 traz Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat no aniversário de 78 anos

O município de Cambé se prepara para celebrar seus 78 anos com a realização da quarta edição do Cambé Musical 2025, marcada para domingo, 16 de novembro, no Centro Esportivo Castelo Branco. O evento, promovido pela Prefeitura de Cambé com apoio do Governo do Estado e da Sanepar, contará pela primeira vez com três grandes atrações musicais: Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat.

A entrada será gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração, que serão destinados ao programa Cambé que Acolhe. Os portões abrem às 15h, com início das apresentações às 17h.

Contexto da ocorrência policial antes do evento

Na quinta-feira (13), às 18h, a equipe RPA da Polícia Militar atendeu uma situação no Jardim Tupi, em Cambé, classificada como Apoio a Outra OPM/OBM – Sem Ilicitude, relacionada a Resistência, caracterizada como crime contra a administração pública. A situação não teve caráter delituoso e foi resolvida no local, sem maiores desdobramentos. O registro ocorreu sob responsabilidade do 2° CRPM e da 11ª CIPM.

O evento que projeta Cambé no cenário nacional

O prefeito Conrado Scheller destacou que o Cambé Musical se consolidou como um marco cultural da cidade, atraindo moradores de toda a região e fortalecendo a identidade do município.

“É um evento que projeta Cambé para um cenário nacional. Levar cultura de forma acessível é uma forma de retribuir ao trabalhador e às famílias que ajudam a desenvolver a cidade durante todo o ano”, afirmou.

Na edição anterior, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes, consolidando o Cambé Musical como o maior evento da história local.

Atrações do Cambé Musical 2025

Frejat: um ícone do rock nacional

Roberto Frejat, um dos nomes mais emblemáticos do rock brasileiro, será a primeira atração rock da história do evento. Com mais de 40 anos de carreira, Frejat é conhecido pelos sucessos eternizados ao lado de Cazuza no Barão Vermelho, como:

Pro Dia Nascer Feliz

Bete Balanço

Maior Abandonado

Em carreira solo desde 2001, o artista soma 17 discos, três indicações ao Grammy Latino e milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Guilherme & Benuto: fenômenos do sertanejo atual

A dupla de irmãos de Campinas conquistou o país com sucessos como:

Haja Colírio

Pulei na Piscina

Manda um Oi

Assunto Delicado

Guilherme & Benuto acumulam 3 bilhões de visualizações no YouTube e 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de composições para grandes nomes do sertanejo.

CountryBeat: o “agronejo” que conquistou o público jovem

Criado em 2024 por Mateus Félix e Léo Souzza, o CountryBeat mescla o sertanejo universitário com elementos country. O projeto ganhou projeção nacional com músicas como:

Sonho Dela (Cowboy)

Pampa

Os rodeio tá chegando

A dupla acumula mais de 170 milhões de visualizações e consolidou-se rapidamente nas plataformas digitais.

Estrutura, segurança e regras de acesso

Para garantir conforto e segurança, o Centro Esportivo contará com:

Pontos de hidratação gratuitos

Telões distribuídos pelo espaço

Plateia acessível para PCDs

Dezenas de food trucks

Por determinação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, é proibida a entrada com:

bebidas

garrafas (exceto plásticas e transparentes)

cadeiras

cooler

guarda-chuva e sombrinha

drones

armas

objetos pontiagudos

Todos os participantes serão revistados na entrada.

Regras para menores

Menores de 18 anos: somente acompanhados de responsável, com documentos.

Menores de 12 anos: apenas com pais ou responsável legal.

Interdições no trânsito

A Prefeitura fará bloqueios nas vias próximas ao Centro Esportivo:

Sábado (15), a partir das 16h

Rua Humberto Moreschi

Rua Governador João Mansur

Domingo (16), a partir das 6h30

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza

Rua Veneza

As interdições garantem mobilidade e segurança ao grande fluxo de pedestres.

Histórico do Cambé Musical

Criado em 2022, o evento já recebeu artistas como:

Léo & Raphael

Mato Grosso & Mathias

César Menotti & Fabiano

Ícaro & Gilmar

Ana Castela

Marcos & Belutti

Com o crescimento do público, o evento deixou o Parque Zezão e passou ao Centro Esportivo Castelo Branco, que comporta mais de 50 mil pessoas.